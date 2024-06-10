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木村好夫 ギターで綴る名曲歌謡 CD10枚 雑誌1冊 - 邦楽



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ご覧頂きありがとうございます。こちらは木村好夫さんのギターで綴る名曲歌謡CD全10巻セットです。雑誌も1冊ついております。定価数万円で購入した物になります。一度聴いたのですが、その後聴かなくなったので出品しました。中古品になりますが状態は良い物です。曲目は2枚目以降の写真でご確認下さい。