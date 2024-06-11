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2023年度版 管理業務主任者 基本テキスト準拠講義 速攻マスターDVD
商品番号 B47439319587
商品名

2023年度版 管理業務主任者 基本テキスト準拠講義 速攻マスターDVD
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「2023年度版管理業務主任者基本テキスト準拠講義速攻マスターDVD」TAC管理業務主任者講座定価:￥14,080（税10％込）DVD６枚組　全てあります。　1巻〜３巻を見ました。車の中で通勤中に視聴しました（写真６）。　4〜６巻は未使用（未視聴）です。　価格は高いですが、合格を目指される方、活用されて、　その後、また次の方に譲られるのも、ありですよ。　　すみませんが、値段交渉無し。即購入で良いです。#TAC管理業務主任者講座#本#社会／一般
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