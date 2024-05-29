★動作確認済★PlayStation2 本体 SCPH-90000 CB PS2

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★動作確認済み★★初期化済み★SONYPlayStation2本体SCPH-90000CBチャコールブラック外箱記載の付属品全て揃っています。箱・付属品・取説あり※即購入いただいて大丈夫です。※深夜に購入いただいても大丈夫です。※配送は当日即発送を心掛けています。※配送中の雨対策として、必ずビニールの包装をしていますのでご安心ください。※その他、ゲーム類出品していますので、よかったら見て下さい。#BIGSMILEのゲーム一覧【お値下げについて】「フォロー割」や「まとめ割」として、お値下げ対応いたします。コメントいただければと思います。※大幅な割引は対応出来ない場合があります。※但し、「専用出品」や「お取り置き」は対応しておりません。■ブランドSONYPlayStation2■型SCPH-90000CB■状態外箱はカド擦れ等ございます。本体は使用に伴う細かな傷はございますが、特に目立った傷や汚れはございません。※あくまで自宅で保管していた、中古商品である事をご理解お願いします。※状態は写真で確認お願いします。■付属品外箱記載の付属品は全て揃っています。写真にて確認お願いします。※写真に掲載無き物は、付属しません。※メモリーカードは付属していません。■入手経路ブランド買取店■梱包緩衝材を使用します。■発送入金確認後、基本的に当日発送を心掛けています。■その他ペット無し、喫煙無し自宅マンションにて保管していました。#BIGSMILEのゲーム一覧#BIGSMILEの商品一覧PS2プレステ2color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY