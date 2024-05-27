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任天堂 WiiU マリオカート８セット シロ 本体 スプラトゥーン
商品番号 T73250548169
商品名

任天堂 WiiU マリオカート８セット シロ 本体 スプラトゥーン
ブランド名 ウィーユー
特別価格 税込 7,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊WiiU本体シロ(マリオカート８のソフトは内蔵してあります)＊スプラトゥーンソフトアルコール消毒をしてお送りします！＊状態は良いですが、コントローラーの左ボタン部分に傷が少しありますが問題なく使用できます。お写真にてご確認よろしくお願いいたします。何かご質問あればコメントをよろしくお願いします。動作確認済み、初期化済み、このまますぐに遊べる状態です。※箱、説明書付き#WiiU#WiiU本体#WiiUセット#マリオカート8#スプラトゥーン
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