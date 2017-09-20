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大橋美加（ＪＡＺＺ）／１２ｔｈ　アルバム『ウィズ・ラブ・トゥ・ナット』
商品番号 D29757103585
商品名

大橋美加（ＪＡＺＺ）／１２ｔｈ　アルバム『ウィズ・ラブ・トゥ・ナット』
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 4,600 円
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商品詳細

映画評論、エッセイストとしても活動するジャズ・ヴォーカリスト、大橋美加さんの通算１２枚目のリーダー作品。全曲ナット・キング・コールのナンバーです。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．２０１４年７月３０日発売。　３．国内盤／デジパック仕様。　４．入手困難アイテム／貴重盤。　５．保存状態は良好です。　６．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。
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