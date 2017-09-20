大橋美加（ＪＡＺＺ）／１２ｔｈ　アルバム『ウィズ・ラブ・トゥ・ナット』

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商品詳細
映画評論、エッセイストとしても活動するジャズ・ヴォーカリスト、大橋美加さんの通算１２枚目のリーダー作品。全曲ナット・キング・コールのナンバーです。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１４年７月３０日発売。 ３．国内盤／デジパック仕様。 ４．入手困難アイテム／貴重盤。 ５．保存状態は良好です。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。
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