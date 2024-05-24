SHINee ペンライト 公式

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SHINeeの公式ペンライトです。1度使用したのみです！自宅保管をしていた為、箱に多少の汚れ等ございます。画像の丸をつけている所に小さい傷がございますのでご購入の方はそちらをご確認ください！点灯確認○電池はついておりません。SHINee