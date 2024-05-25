☆ 少年隊 / 翔 SHONENTAI(廃盤)

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ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認の上、お取引いただきますようお願いいたします。ご購入後は、迅速な対応をお約束いたします。商品は保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいますようお願いいたします。【商品説明】『少年隊/翔SHONENTAI(廃盤)』発売日:1991/06/17型番:WPCL-527定価:2,563円◯ケース状態目立つ傷や汚れは無く、割れは見られません。主観ながらツヤもあって比較的キレイな状態です。◯盤面状態ディスクに目立つ傷はなく、主観ながら美品ですが、中古品である為、光の加減で見えるか見えないか程度の傷までお気になさる方のご購入はお控え下さいませ。◯付属品状態目立つ傷や汚れは無く、主観ながらツヤもあって比較的キレイな状態です。他にも出品中⇒【#はっちCD#はっち邦楽CD】写真の内容が全てとなりますので、写真をよくご確認の上、ご検討下さいませ。万一当方の記載内容に不備や見落とし等があり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は、返品対応などご相談ください。MRK23082106