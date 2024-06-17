NCT127 Ay-Yo MD B ver. ジェヒョン スペシャル トレカ

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商品詳細
即購入⭕️NCT127Ay-YoMDBver.ランダムトレカジェヒョンスペシャルトレカ開封後すぐにスリーブに入れて保管してあります。目立った汚れや傷はありませんが、素人保管ですので神経質な方はご購入ご遠慮下さい。また海外製品のため初期傷等がある場合がございますスリーブ+硬質ケース＋防水加工の上発送致します。#NCT#NCT127テイルジャニテヨンユウタドヨンジェヒョンジョンウマークヘチャン
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