円地文子全集 全16巻セット

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商品詳細
全巻、付録の月報付きです。(写真6枚目)全巻帯も付いていますが、劣化が酷いものもあります。外のカバーはところどころシミや汚れが見受けられます。中の本自体は基本的に綺麗な状態ですが、傷やシミなど少し見受けられます。また16巻は表紙、背表紙、裏表紙が色褪せています。長期間自宅で保存していましたので、全体的に劣化や汚れがあります。ご理解ください。他にも書籍出品しております。まとめ買いの値下げなど、ご相談ください！
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円地文子全集 / 三茶書房 / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本の ...
Amazon.co.jp: 円地文子全集 第16巻 : 円地文子: 本
円地文子全集 全16巻」を買取り | ぶっくいん高知 古書部｜高知市
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円地文子全集11
円地文子全集 第１６巻
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