「PlayStation®4 500GB CUH-1100A」ジェットブラック

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商品詳細
「PlayStation®4500GBCUH-1100A」ジェットブラックになります。★商品状態各種動作について問題ないことを確認済みです。本体、その他のコントローラー部分には目立った傷、汚れ等なく綺麗な状態です。写真を参考にして下さい。【型番】CUH-1100A【カラー】ジェットブラック【付属品】純正コントローラー(レッド)x1コントローラー用ケーブルx1電源ケーブルx1☆箱はありません。
http://narcologia.ru/goods/symmetric616245.html
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