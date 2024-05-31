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ゲームギア＋1 Jリーグプロストライカー94
商品番号 G54526257869
商品名

ゲームギア＋1 Jリーグプロストライカー94
ブランド名 セガ
特別価格 税込 8,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームギア＋1Jリーグプロストライカー94本体箱説明書ソフトコンデンサ交換後に短時間ですが動作確認済みです。30年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。
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