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東京都 墨田区で根来塗の漆器を買い取らさせて頂きました ｜ぎゃらりー彩 東京都 墨田区で根来塗の漆器を買い取らさせて頂きました ｜ぎゃらりー彩



根来塗を楽しむ | 新義真言宗 行徳不動尊 徳蔵寺 根来塗を楽しむ | 新義真言宗 行徳不動尊 徳蔵寺



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根来塗》人生を共にしたい、使うほど美しくなる漆器 | Discover Japan ... 根来塗》人生を共にしたい、使うほど美しくなる漆器 | Discover Japan ...



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山岸厚夫 汁椀 根来塗り 山岸厚夫 汁椀 根来塗り



紀州のぬりもの うるし 飯椀 朱 根来塗り 22-66-1A 漆 日本製 木製 食器 飯碗 和風 漆器 茶碗 ごはん 塗料 紀州のぬりもの うるし 飯椀 朱 根来塗り 22-66-1A 漆 日本製 木製 食器 飯碗 和風 漆器 茶碗 ごはん 塗料



茶道具 菓子器（かしき） 干菓子盆 根来塗 輪花 塚本 規義 茶道具 菓子器（かしき） 干菓子盆 根来塗 輪花 塚本 規義

カラー···レッド種類···その他3段引き出しの根来塗り(ねごろぬり)経済産業大臣指定の伝統工芸品である紀州塗りその中の根来塗は、黒漆で下塗り、上に朱塗りをした漆器定価27000程度。長期自宅保管、未使用品でしたが、運ぶ際に正面の下2段辺りに傷を付けてしまいました。30cm四方の箱に足が3cmほどで、高さは33cm程度。大きい物ですので、送料かかってしまいます。ご理解の上ご購入ください。島安汎工芸製作所