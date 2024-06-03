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商品詳細
カラー···レッド種類···その他3段引き出しの根来塗り(ねごろぬり)経済産業大臣指定の伝統工芸品である紀州塗りその中の根来塗は、黒漆で下塗り、上に朱塗りをした漆器定価27000程度。長期自宅保管、未使用品でしたが、運ぶ際に正面の下2段辺りに傷を付けてしまいました。30cm四方の箱に足が3cmほどで、高さは33cm程度。大きい物ですので、送料かかってしまいます。ご理解の上ご購入ください。島安汎工芸製作所
http://narcologia.ru/goods/message489927.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild904652.html
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