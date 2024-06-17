冷蔵庫のちいかわ　ちいかわ　ハチワレ　おまけ付き

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商品詳細
冷蔵庫のちいかわちいかわとハチワレの2個セットです。数日間冷蔵庫で楽しみ満足したためお譲りします。単4電池×4本入っているので、お手元に届いたらすぐに楽しめます。箱は下から開封してあります。おまけでちいかわランドでいただいたシールをお付けします。
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http://narcologia.ru/goods/mythic365035.html
http://narcologia.ru/goods/preference762538.html
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