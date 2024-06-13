【太鼓の達人・7301】マイバチ　朴万能型_ホワイト_軽め【みなみとり】

出品中の他のマイバチにつきましては、#みなみとりバチより閲覧いただけます。【製品情報】7301■材質:朴■長さ:39cm■直径:2cm■グリップ:2重■先端の形状:通常■重さ:【2本総重量】123g■グリップカラー:写真1.2枚目をご参照ください。【製品詳細】初心者の方から上級者の方まで幅広い人気を誇る、「朴(ホウ)」の万能型マイバチです。しっかりとした叩き心地を備えつつ、しなやかな反発でシングル、ロール処理の上達をサポートしてくれます。取り回しを重視し、軽めに仕上げたモデルです。速い曲でも軽々叩けることに加え、シングルのやりやすさも抜群です。出品中のモデルの中ではお子さまでも快適に扱えます。◆配送について◆・発送は当日23:59までのご注文で土日祝を除き、翌日に発送させていただきます。約2～7日でお手元に到着いたします。（祝日が連続する場合等はこの限りではありませんので、取引メッセージにてご連絡させていただきます。）・日本郵便、規格外での発送になります。・追跡番号はございませんので、あらかじめご了承ください。◆製作者の実績◆・太鼓の達人世界一決定戦2016第4位・第1回天下一音ゲ祭太鼓部門準優勝・モモイロ、キミドリ、レッド、グリーン、ニジイロ2021達人・太鼓の達人ニジイロver.おに譜面全曲制覇◆ご購入の際の注意点◆※匿名配送（メルカリ便等）への変更は+500円にて承ります。 商品購入後には変更できかねますので、ご購入の前にコメントをお願いします。※値下げ交渉、値下げは行っておりません、ご了承ください。



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