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- 【未開封box】 モンスターハンター アイルー コレクション 8体セット
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商品詳細
未開封モンスターハンターアイルーコレクションMonsterHunter×TOUMA全8種セットです。購入後、押し入れに保管しておりましたが、経年劣化による外箱の汚れや痛みがあります。中箱の状態は外箱未開封のため不明ですので、ご承知おきください。【セット内容】オトモアイルーコックコート（アイルー）コックコート（黄トラ）コックコート（赤虎）トレニャー板前スーツ（メラルー）板前スーツ（銀青トラ）板前スーツ（アメショー）人気ゲームタイトル...モンスターハンターフィギュア種類...コレクションフィギュアモンハン
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