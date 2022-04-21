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【未開封box】 モンスターハンター アイルー コレクション 8体セット
商品番号 Q62478114730
商品名

【未開封box】 モンスターハンター アイルー コレクション 8体セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封モンスターハンターアイルーコレクションMonsterHunter×TOUMA全8種セットです。購入後、押し入れに保管しておりましたが、経年劣化による外箱の汚れや痛みがあります。中箱の状態は外箱未開封のため不明ですので、ご承知おきください。【セット内容】オトモアイルーコックコート（アイルー）コックコート（黄トラ）コックコート（赤虎）トレニャー板前スーツ（メラルー）板前スーツ（銀青トラ）板前スーツ（アメショー）人気ゲームタイトル...モンスターハンターフィギュア種類...コレクションフィギュアモンハン
http://narcologia.ru/goods/forthcoming269992.html
http://narcologia.ru/goods/composite451854.html
http://narcologia.ru/goods/ordering949079.html
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