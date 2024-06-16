海鼠釉　火鉢　メダカ鉢　金魚鉢　睡蓮鉢

海鼠釉の色がとてもきれいな火鉢ですブランドは底に印がありますがわかりませんメダカの飼育やガーデニングに良いと思いますもちろん火鉢としてもお使い頂けます口まわりの内側に2箇所小さなヒビがありますのでご確認くださいその他はヒビや掛けは無く、水漏れはありません#海鼠釉 #火鉢 #メダカ鉢 #睡蓮鉢 #アンティーク #骨董



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海鼠釉 模様入り大火鉢 〔陶器製〕【メダカ鉢、金魚鉢、睡蓮鉢に ...



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火鉢 メダカ鉢 睡蓮鉢 海鼠釉 古道具 38cm×27cm



古い四角火鉢 最大幅45cm 海鼠(なまこ)釉 瑠璃釉 深海色 メダカ鉢 睡蓮 ...



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青海鼠釉 火鉢 唐物 施釉陶 なまこ 幅38cm 睡蓮鉢 金魚鉢 メダカ入 10 ...