◉（値下9❗️）中国古美術蔵出しセール❗️【gallery三益】吉州窯梅散し紋大茶碗

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【商品説明】《値下げ更新》22500円 ⬇️20000円 ⬇️18500円 ⬇️15800円 ⬇️14000円（今回にて掲載取消しとさせて頂きます。）本品は、吉州窯唐物名物と称される梅散し紋が切り紙技法により装飾された一級文物級の意匠です。（宋時代）《本時代保証及び返金保証》。値下げ交渉ナシ。【サイズ】高:9,3㎝、口径:14,5㎝、底幅:6,2㎝【商品状態】状態良好です。