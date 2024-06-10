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値下げWDCC Pinocchio【Pinocchio】ピノキオ
商品番号 I28566678706
商品名

値下げWDCC Pinocchio【Pinocchio】ピノキオ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,310 円
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商品詳細

期間限定値下げ13,000→11,800円フィギュア　ディズニー　陶器製★WDCC★PinocchioピノキオPinocchio“Good-bye,Father”破損しています。手、脚、台座（写真）接着剤などで付けることは可能ですが細かな欠片はないです。ご理解の上ご検討ください。非売品のポストカードをおつけします。やや日焼けあり。箱は長期保存のためダメージがあります。箱サイズ（中身に対しての高さ×横×奥行きcm）約24.5×13.5×12.5証明書付きご希望に添えるか分かりませんが少しでしたら価格相談も…#ディズニー#グッズ#ウォルトディズニークラシックコレクション#WDCC#置物#ピノキオ#Pinocchio
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