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商品詳細
最終お値下げ済みです。アメリカ人アーティストメアリー・ヒューズ裏側にある説明書きを妙訳ですが添付します。最後のページです。メアリー・ヒューズ版画シリーズ手書き水彩画可愛いらしいお花や季節の風景で有名なアーティストです。アンティーク風に額装された人気のシリーズです。ハーブ四個セット表や額は綺麗ですが裏側に破れがあるので補修テープで修復してから発送します。グリーンの補修テープで直します。完品をお求めの方はご購入をお控えください。申し訳ありませんがバラ売り、お値下げはしていません。外寸 21センチ×19センチ絵10.5センチ×12.5センチ厚み3センチ弱
http://narcologia.ru/goods/freezer56898.html
http://narcologia.ru/goods/displease957831.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox221839.html
アメリカ ビンテージ 版画水彩画 メアリー・ヒューズ ハーブ額 4点 ...
アメリカ ビンテージ 版画水彩画 メアリー・ヒューズ ハーブ額 4点 ...
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アメリカ ビンテージ 版画水彩画 メアリー・ヒューズ ハーブ額 4点セット-
アメリカ ビンテージ 版画水彩画 メアリー・ヒューズ ハーブ額 4点セット-
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アメリカ ビンテージ 版画水彩画 メアリー・ヒューズ ハーブ額 4点セット-
TOSHIBA REGZA A1S 32A1S 32型 引き取り歓迎-
クラークス clarks ワラビー wallabee-
時代物 刀装具 鍔 唐人図 透し彫 日本刀 居合-
美品Bontrager XXX Integrated Handlebar-
マナスル126 とcamp on paradeの火輪 セット カスタム品-
美しいガルニ スターリングシルバー カレッジ リング-
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アメリカ ビンテージ 版画水彩画 メアリー・ヒューズ ハーブ額 4点セット-
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