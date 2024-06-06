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アメリカ　ビンテージ　版画水彩画　メアリー・ヒューズ　ハーブ額　4点セット
商品番号 I98578171252
商品名

アメリカ　ビンテージ　版画水彩画　メアリー・ヒューズ　ハーブ額　4点セット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げ済みです。アメリカ人アーティストメアリー・ヒューズ裏側にある説明書きを妙訳ですが添付します。最後のページです。メアリー・ヒューズ版画シリーズ手書き水彩画可愛いらしいお花や季節の風景で有名なアーティストです。アンティーク風に額装された人気のシリーズです。ハーブ四個セット表や額は綺麗ですが裏側に破れがあるので補修テープで修復してから発送します。グリーンの補修テープで直します。完品をお求めの方はご購入をお控えください。申し訳ありませんがバラ売り、お値下げはしていません。外寸　21センチ×19センチ絵10.5センチ×12.5センチ厚み3センチ弱
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アメリカ　ビンテージ　版画水彩画　メアリー・ヒューズ　ハーブ額　4点セット
アメリカ ビンテージ 版画水彩画 メアリー・ヒューズ ハーブ額 4点 ...
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アメリカ ビンテージ 版画水彩画 メアリー・ヒューズ ハーブ額 4点セット-
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