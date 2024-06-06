アメリカ　ビンテージ　版画水彩画　メアリー・ヒューズ　ハーブ額　4点セット

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最終お値下げ済みです。アメリカ人アーティストメアリー・ヒューズ裏側にある説明書きを妙訳ですが添付します。最後のページです。メアリー・ヒューズ版画シリーズ手書き水彩画可愛いらしいお花や季節の風景で有名なアーティストです。アンティーク風に額装された人気のシリーズです。ハーブ四個セット表や額は綺麗ですが裏側に破れがあるので補修テープで修復してから発送します。グリーンの補修テープで直します。完品をお求めの方はご購入をお控えください。申し訳ありませんがバラ売り、お値下げはしていません。外寸 21センチ×19センチ絵10.5センチ×12.5センチ厚み3センチ弱