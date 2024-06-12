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ファイナルファンタジー16 発売記念 くじ　A賞 ラストワン クリアマット
商品番号 H12028887783
商品名

ファイナルファンタジー16 発売記念 くじ　A賞 ラストワン クリアマット
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FF16ファイナルファンタジー16FAINALFANTASYXVI一番くじ発売記念くじ◯A賞ジオラマフィギュア　召喚獣シヴァ◯ラスト賞ジオラマフィギュア　召喚獣シヴァ　シルバーver.◯G賞アートイラストクリアマット３枚　　　クライヴ　　　ジョシュア　　　クライヴ\u0026ジョシュア合計５点セットです。即購入OKです。★ぷちぷちで包みダンボールで発送いたします。
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