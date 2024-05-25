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- JAL BOEING 747-400 ,777-200 二機おまとめ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。BOEING747-400尾翼付け根折れていますが、組み立てには支障はないです。台座なし。BOEING777-200多少の経年によるスレはあります。中古品自宅保管お気になさらない方に。よろしくお願いします。
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