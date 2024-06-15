廃寺院整理品　中国？　古い堆朱香合

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珍しい 寺院の床の間から出た堆朱香合 美品 中国？ 廃寺院整理品 中国 ... 珍しい 寺院の床の間から出た堆朱香合 美品 中国？ 廃寺院整理品 中国 ...

地元の寺院の住職が亡くなった時、寺院整理の際に発見した堆朱の香合です。先日出品したものと違い、こちらは剥き出しのまま位牌堂の仏像の前に置いてありましたので、箱などはありません。こちらも、一緒に出た品の雰囲気的に、なんとなく古い中国の品の様な気もしますが……やはり詳しく分かりません。中に抹香と紙が入っておりましたので、実際に使っていたのだと思います。写真の様に、傷、剥がれ、表面の割れなどがありますが、かなり古い品だと思います。正直、正確な値付けがわからないので、とりあえず高価な品であっても納得が出来る程度の適当な値段をつけています。大きさは直径約6.5㎝高さ約2.5㎝（古い物の為、歪みなどで測る場所によって数ミリの誤差がある可能性があります、あらかじめご了承ください）です。また、あくまで古美術品、骨董品です。上記意外にも時代によるスレ、汚れなどはあります。 また、傷の記載などななるべく細かくさせていだきますが、写真の掲載枚数のよる限界があり、細かな剥がれ、使用感程度の擦り傷は、記載仕切れない可能性があります。 特に汚れは、蔵出しのままにしてある場合があります、ご購入の際は、説明文と写真をよく見て頂き、蔵出しの骨董品という事を十分にご理解の上、ご検討下さい。また、値段のつけ方はテキトーですが、非常識な値下げ交渉（提示価格の半額近い値段など）をされる方はその時点でブロックする可能性があります。 基本的に、少しづつ値段を下げて行きますので、ご自身が納得出来る金額になった時、ご購入下さい。お猪口書道中国酒盃杯盃仏像馬上杯さかずき古伊万里陶器漆器磁器ぐい呑九谷備前瀬戸茶道具芸術アンティーク雑貨