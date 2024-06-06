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FULLTONE / FULL-DRIVE 2 (初期)
商品番号 W67930571940
商品名

FULLTONE / FULL-DRIVE 2 (初期)
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 7,298 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルトーン/フルドライブ2いくつかのバージョンがありますがこのバージョンにしか出せない音があり近年再注目されている名機です。90年代後期から00年台初期のモデルで、ボリュームノブを引っ張ることで歪み部分のコンプをカットするモードがあるバージョンです。動作良好。使用感はありますが年代を考えると美品かと思います。※中古品になりますのでご理解の程宜しくお願い致します。エフェクトタイプ···オーバードライブ種類···エレキギター用
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