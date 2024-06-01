魔法使いの約束　きらどるぬいぐるみ　ネロ、オーエン、ファウスト　ナムコ限定

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。クレーンゲームでGETしたものになります。獲得した際についた多少のアーム跡や凹み、ほつれなど、あくまでもプライズ品であることをご理解いただいたうえで購入お願いいたします。即購入大歓迎！
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