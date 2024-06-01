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山本KID徳郁 魔裟斗 須藤元気 HAOコレクション フィギュア
商品番号 W41713949400
商品名

山本KID徳郁 魔裟斗 須藤元気 HAOコレクション フィギュア
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAOコレクションフィギュア須藤元気魔裟斗山本KID徳郁新品未開封になりますが経年劣化により外装にスレや変色があります。室内暗所に保管していましたがケースがかなり黄色く変色しています。フィギュア自体は未開封なので綺麗だと思います。即購入歓迎バラ売り不可#山本KID徳郁#魔裟斗#須藤元気#格闘技　#Ｋ－１ジャンル（スポーツ選手）···その他
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