山本KID徳郁 魔裟斗 須藤元気 HAOコレクション フィギュア

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HAOコレクションフィギュア須藤元気魔裟斗山本KID徳郁新品未開封になりますが経年劣化により外装にスレや変色があります。室内暗所に保管していましたがケースがかなり黄色く変色しています。フィギュア自体は未開封なので綺麗だと思います。即購入歓迎バラ売り不可#山本KID徳郁#魔裟斗#須藤元気#格闘技 #Ｋ－１ジャンル（スポーツ選手）···その他