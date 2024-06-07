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ヤマハ クラビノーバ YAMAHA CLP-340 2008年製
商品番号 N93838515432
商品名

ヤマハ クラビノーバ YAMAHA CLP-340 2008年製
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 19,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*ご覧いただきありがとうございます**プロフィールをご一読お願いします*YAMAHACLP-3402008年製■型番：CLPー340付属の椅子付(高さ調節可)メンテナンスセット楽譜やメトロノームおまけでおつけします！■サイズ(約)幅:1408㎜/高さ:917㎜/奥行:514㎜重量:69㎏■メーカー希望小売価格:215,000円(税抜)■詳細な仕様はヤマハHPをご参照下さい。■配送:日程調整させて頂いたあと購入者様で発送業者のお手配をお願いします。■参考業者①ピアノ再生工房（有限会社アクティブリーズ）https://www.actibreeze.co.jp/transport/price.html②ヤマトホームコンビニエンスhttps://www.008008.jp/transport/piano/index.html■配送元:直接引き取り可です一戸建一階から搬出玄関ドアから道路まで4段の段差あり※日程によっては屋根付きガレージから搬出可その際は段差なし梱包未元々二分割された組立品でした。■使用状況:週3回前後/1回あたり30分前後の練習で3年間ほど使用しました。その後は使用せず1年に1度ほど通電してました。設置・保管は場所は直射日光もあたらず色焼けもありません。埃避けに布を被せています。両側面が通路のため擦り跡があります。■他サイトにも出品しているためご購入前に必ずコメントをお願いいたします。■プロフィールもご一読お願いします。#ヤマハ#YAMAHA#クラビノーバ#クラビノーバCLP340#電子ピアノ
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http://narcologia.ru/goods/preference123238.html
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