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BTS ペンライト ver.4
商品番号 K53598047474
商品名

BTS ペンライト ver.4
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペン卒のため出品しますBTSJAPANOFFICIALSHOPにて購入しました動作確認済み【内容】・箱・取扱説明書・収納袋・本体・トレカ7枚・ストラップ・QRコードQRコードは付属していますが、読み取っていますご了承ください即購入○購入者がいない場合は処分致します⚠︎︎購買意欲のないいいねはお控えくださいBTS防弾少年団JINジンソクJIMINジミンVテテテヒョンJUNGKOOKジョングクグクフォトトレカうちわスローガンポストカードステッカー缶バッジ展示会フォトブックネームタグポスターポラロイド缶バッジマグネット　WIミナムジュンナムRMジンソクジンJINユンギシュガSUGAホソクホビJ-HOPEジミンJIMINテテテヒョンVジョングクグクJUNGKOOK公式グッズファミニフォトカードトレカナムジュンジンユンギホソクトレカグッズイルコンソウルコンBT21公式MOS防弾少年団BTSJUNGKOOKジョングクうちわBTSトレカ人気グループ···BTSジャンル···韓流/KPOP
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