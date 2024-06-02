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DW5000 ツインペダル シングルチェーン
商品番号 L63309378988
商品名

DW5000 ツインペダル シングルチェーン
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DW5000のシングルチェーンツインペダルです。10年近く前に新品で購入したもので、使用する時にしょうがなく出来る傷はありますが、気になる汚れや傷は少ないです。一部ネジを紛失していますが、楽器屋さんなどで購入できます。4枚目の写真をご確認ください。この状態でも使用は可能です。ケースは付属していません。よろしくお願いいたします。
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