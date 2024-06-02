DW5000 ツインペダル シングルチェーン

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商品詳細
DW5000のシングルチェーンツインペダルです。10年近く前に新品で購入したもので、使用する時にしょうがなく出来る傷はありますが、気になる汚れや傷は少ないです。一部ネジを紛失していますが、楽器屋さんなどで購入できます。4枚目の写真をご確認ください。この状態でも使用は可能です。ケースは付属していません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation713121.html
http://narcologia.ru/goods/composite781254.html
http://narcologia.ru/goods/reflector190564.html
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