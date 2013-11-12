ジェジュン 2013 アジアツアー　グッズ

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商品詳細
ジェジュン 2013アジアツアーグッズYOUR,MY\u0026MINEKimJaejoong2013MINICONCERT\u0026FANMEETINGオフィシャル公式グッズ●タンブラー(未使用)●マフラータオル(ライブで使用、洗濯済)●ペンライト(ライブで使用、電池は抜いてあります。交換してください)●Tシャツ(未使用)【おまけ】アジアツアー参加者特典クリアファイル、缶バッジ2個 etcおまけとしていただいた物です。※バラ売り可送料、手数料込みのため単品の場合、割高になる場合がございます。※値引き不可※海外製につき、縫製の不具合、不良品は当方では対応できません。一度、人の手に触れたものです。ご理解いただける方のみご購入ください。
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