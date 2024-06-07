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- 篠田典明作 師：近藤悠三 篠田義一 一輪挿 花瓶
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商品詳細
種類···宝瓶・花瓶篠田典明作 一輪挿サイズ高さ：20.5cm（約）サイズ口径：2.6×3.2cm（約）サイズ底幅：5.6*6.5cm（約）宜しくお願いします。
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