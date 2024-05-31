進撃の巨人　FINAL 原画展　リヴァイ兵長　ポストカード

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進撃の巨人 FINAL原画展 ポストカードコレクションリヴァイ単体10枚集合10枚合計20枚セット他キャラとセットだったのでバラした後袋に入れ大切に保管しておりました。今では出回りがないと思います。在庫まだありますので追加でご希望でしたらコメントください。一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご購入ご遠慮くださいませ。即購入可