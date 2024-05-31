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- 近藤義和作 茶注 共箱 タサチ 東さ5-0913☆2F
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商品詳細
高さ約10㎝=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reflector233164.html
http://narcologia.ru/goods/browse986491.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic229312.html
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近藤義和作 茶注 共箱 タサチ 東さ5-0913☆2F - 陶芸
近藤義和作 茶注 共箱 タサチ 東さ5-0913☆2F www.apidofarm.com
常滑焼 近藤義和 (陶号 義翠 ) 白泥茶注 白泥丸型山茶花急須 新品 未使用 割引価格
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