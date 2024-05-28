ポケモンカード ホロン 雷エネルギー 2006

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ポケモンカードホロン雷エネルギー2006即購入〇クローゼットから引っ張り出してきました。目立った傷汚れはありませんが、カメラでは撮影できないような擦れ等がございます。また、右上に少し折れのようなものもございます。プレイ用として、ご利用して頂けますと幸いです。ご了承いただけた方のみ、ご購入していただければと思います。また、いかなる理由があろうとも返品対応は致しかねます。折れ対策、防水対策をして発送させていただきます。よろしくお願いいたします。ポケモンポケモンカードエネルギーカード