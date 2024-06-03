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マツリカ　sr
商品番号 L46873620974
商品名

マツリカ　sr
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マツリカSRsm7bコレクションの整理の為出品致します画像の通り目立った傷等はありませんが念の為プレイ用で購入願います追加画像のご要望についてはコメントにて承りますよろしくおねがいします
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