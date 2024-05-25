掛軸　【模写】　高森 砕巌　不老長春　花鳥図　掛け軸

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掛軸 【模写】 高森砕巌 不老長春 花鳥図 掛け軸【状態】人が書いたもの（印刷や工芸ではありません）経年の劣化 オレ シワ あります。普通に掛けてお使いいただける状態です。箱に壊れがあります（保管用箱とお考え下さい）【サイズ】１９０ｃｍ ４６ｃｍ 201221 Ｍ Ｅ67 掛軸 【模写】 高森砕巌 不老長春 花鳥図にこるんのふりま