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掛軸　【模写】　高森 砕巌　不老長春　花鳥図　掛け軸
商品番号 Y69275336936
商品名

掛軸　【模写】　高森 砕巌　不老長春　花鳥図　掛け軸
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 11,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　【模写】　高森砕巌　不老長春　花鳥図　掛け軸【状態】人が書いたもの（印刷や工芸ではありません）経年の劣化　オレ　シワ　あります。普通に掛けてお使いいただける状態です。箱に壊れがあります（保管用箱とお考え下さい）【サイズ】１９０ｃｍ　４６ｃｍ　201221　Ｍ　Ｅ67　掛軸　【模写】　高森砕巌　不老長春　花鳥図にこるんのふりま
http://narcologia.ru/goods/revamp345222.html
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