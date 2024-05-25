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skysonic pro1 ピックアップ
商品番号 E38232563888
商品名

skysonic pro1 ピックアップ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

skysonicpro1アコースティックギター用ピックアップの出品です。他のピックアップに付け替えた為、出品します。取り外し直前まで問題なく使えていたので、通常使用する分には問題ないかと思います。マグネットPU，コンデンサーマイク，コンタクトピエゾPUを同時出力出来るとても優れた商品です。本体裏切り替えスイッチによりマグ+マイクとコンタクトをステレオアウト可能。フィードバックを回避できるフェイズ（位相）反転スイッチも搭載。写真に写っている物が全てになります。中古の為、原則NCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/organization147762.html
http://narcologia.ru/goods/septet904419.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford172373.html

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