skysonic pro1 ピックアップ

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商品詳細
skysonicpro1アコースティックギター用ピックアップの出品です。他のピックアップに付け替えた為、出品します。取り外し直前まで問題なく使えていたので、通常使用する分には問題ないかと思います。マグネットPU，コンデンサーマイク，コンタクトピエゾPUを同時出力出来るとても優れた商品です。本体裏切り替えスイッチによりマグ+マイクとコンタクトをステレオアウト可能。フィードバックを回避できるフェイズ（位相）反転スイッチも搭載。写真に写っている物が全てになります。中古の為、原則NCNRでお願いします。
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