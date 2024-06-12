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【筥崎宮放生会】小川勝男さん作 ちゃんぽん
商品番号 Q60373262719
商品名

【筥崎宮放生会】小川勝男さん作 ちゃんぽん
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小川勝男さんの作品です。新品未使用です。自宅保管していました。箱のサイズは16cm×8cm×7cmです。#小川勝男#美伊土呂工房#ちゃんぽん#ビートロ#ポッペン#筥崎宮#放生会#放生や#博多
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