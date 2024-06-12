ジャンク メーカー不明テレキャスタータイプ EMG

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商品詳細
メーカー不明テレキャスタータイプです。ピックアップEMGブリッジESPペグ不明ナットブラスセレクターか本体どちらの不良かわかりませんが、フロントピックアップから信号がきていません。以前の持主がかなり雑にザグっていて充填剤のようなもので埋めています。裏蓋のネジがありません。ボディーにバインディングがあります。状態は良くないのでジャンク扱いです。パーツの素性は良さそうなので、パーツ取りやリペアを前提にされて下さい。8/11-8/16までは発送作業が出来ませんので8/17発送になります。
http://narcologia.ru/goods/symmetric204645.html
http://narcologia.ru/goods/Persia233988.html
http://narcologia.ru/goods/septet264319.html
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