セバスチャン　アリエル　浮き輪　ディズニー

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商品詳細
*箱はございません。セバスチャンの浮き輪のみになります。開封しましたが一度も使用する機会がないため出品します。コンパクトに畳んで簡易配送致します。神経質な方はご遠慮願います別でフランダーの浮き輪も出品しております。
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