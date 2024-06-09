プラモデル　ガンプラ　EXモデル　ホワイトベース

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商品詳細
種類...ロボット仕様...完成品プラモデル ガンプラ 1/1700EXモデルホワイトベース全塗装完成品箱無し 説明書有りエナメル黒は比較用の為付きません神経質な方はお控え下さいプラモデルガンダムガンプラホワイトベース
http://narcologia.ru/goods/navigate519230.html
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