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【真筆保証❗】日府展専務理事・審査員　吉永正筆　題『パンジー』油彩　肉筆　額装
商品番号 X39607528406
商品名

【真筆保証❗】日府展専務理事・審査員　吉永正筆　題『パンジー』油彩　肉筆　額装
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 12,880 円
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商品詳細

【真筆保証❗】日本画府　日府展専務理事・審査員　吉永正筆　題『パンジー』油彩　油絵　肉筆　額装　です【名鑑評価額　155,000円】日本画府　日府展専務理事・審査員愛知県知事賞他　受賞多数　出身　山口県日本大学芸術学部額装　縦　約40.5cm　　　横　約33.3cmキャンバス　縦　約22.7cm　　　　　　　　　横　約16.5cm大切に飾っておりましたが　額装に若干の擦れはございます　目立つものではございません！タトウはございません　充分に梱包いたします　ご了承ください！【Google検索❗】　は　メルカリぽんちゃん　　　で　…B3/NO.190000707007NO.R1T#油絵　#油彩　#洋画　#洋画家　#花#静物　#パンジー　#吉永正#日本画府　#日府展　#日府展専務理事#日府展審査員　#愛知県知事賞　#日大芸術学部　#山口県#肉筆　#額装　#飾り物#オブジェ　#縁起物　#インテリア絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/approximate846720.html
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