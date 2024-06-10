【真筆保証❗】日府展専務理事・審査員　吉永正筆　題『パンジー』油彩　肉筆　額装

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【真筆保証❗】日本画府 日府展専務理事・審査員 吉永正筆 題『パンジー』油彩 油絵 肉筆 額装 です【名鑑評価額 155,000円】日本画府 日府展専務理事・審査員愛知県知事賞他 受賞多数 出身 山口県日本大学芸術学部額装 縦 約40.5cm 横 約33.3cmキャンバス 縦 約22.7cm 横 約16.5cm大切に飾っておりましたが 額装に若干の擦れはございます 目立つものではございません！タトウはございません 充分に梱包いたします ご了承ください！【Google検索❗】 は メルカリぽんちゃん で …B3/NO.190000707007NO.R1T#油絵 #油彩 #洋画 #洋画家 #花#静物 #パンジー #吉永正#日本画府 #日府展 #日府展専務理事#日府展審査員 #愛知県知事賞 #日大芸術学部 #山口県#肉筆 #額装 #飾り物#オブジェ #縁起物 #インテリア絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具