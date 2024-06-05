Griego BB1BT （太管用）ユーフォニアムマウスピース

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商品詳細
種類···ユーフォニアムアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···上級者世界的に有名なユーフォニアム奏者ブライアン・ボーマン博士監修のマウスピース。深いカップと大きなバックボアを持ち、音に芯のある魅力的なサウンドが特徴です。定価:¥22,550約1年ほど使用しましたので若干の使用感はありますが、丁重に保管していたので歪み・汚れはほとんどございません。2023.8/13値下げ致しました。購入時の箱とマウスピースが入っていた袋付きです。
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