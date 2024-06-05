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AULOS アウロス アルトリコーダー\u0026ソプラノリコーダー ハードケース付き
商品番号 C50665899826
商品名

AULOS アウロス アルトリコーダー\u0026ソプラノリコーダー ハードケース付き
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪◾️アルトリコーダー×1509-E(バロック式)◾️ソプラノリコーダー×1503-B(バロック式)※吹き込み口‥アーチ型☆付属品☆・指かけ2個(アルト、ソプラノ用)・掃除棒×1本・グリス・ハードケース・名前シール・運指表◎洗浄消毒済み目立った傷はありませんが、細かな傷がありますので気になる方は購入をお控えください。発送は緩衝材で包み簡易包装で発送いたします。以上のことをご理解いただける方のご購入をお願いいたします☆種類···リコーダー
http://narcologia.ru/goods/freshman951856.html
http://narcologia.ru/goods/organization84762.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei675171.html
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