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- 【世界大会２０２３優勝】ミュウVMAXデッキ【おまけ付き】
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商品詳細
ソードを2パックおまけで付けます！ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)即購入可◎安心の匿名配送‼︎構築済みになりますので数に限りがございます。大会優勝デッキ人気構築デッキなどを主に組み込んだレシピになります。※好評につき早い者勝ちとなります！【注意事項】・バラ売りは不可です。・カードは一律プレイ用になります。・耐水などの梱包対策で安心発送。在庫の状況で表示されているレアリティやレギュレーションマーク、絵柄が異なる場合がありますが効果は同じで大会などのプレイに支障はございません。#ミュウVmax#ゼノセクトV
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