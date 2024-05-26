越前漆器 牡丹唐草沈金 お盆 楕円 丸盆

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商品詳細
牡丹唐草のオーバル盆。1950's〜長期保管品。牡丹唐草の伝統紋様と敷きつめられた無数の○粒が際立つ珍金細工です。伝統工芸品。日本の手仕事の技が光る繊細で美しい作品です。お使いくださる方に。縦29cmx横44cmx高さ1.6cm、箱なし。▪️ほぼ未使用の家庭での長期保管。保管に伴う軽いこ擦れ等あり。ヴィンテージ品ですので完璧な美品をお求めの方はご遠慮ください。▪️お盆の角度を変えて目を凝らすと、繊細な漆膜の筋が1本横に流れています（画像5）。（ラインが際立つように照明調整しています）反射させないと認識できない,使用には支障のない類いです。70年以上の年代物ですので、年月を経た漆素材の特性としてご理解の上ご検討ください。種類···盆装飾···その他
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