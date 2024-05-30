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- 銅滴 含金銀銅製 住友金属鉱山株式会社謹製 重さ約12㎏ M 3863C
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商品詳細
大きさ 高さ約５１．５cm 幅約１９cm×約２０cm 重さ約１２．２㎏画像4枚目のような箇所があります。箱にテープ跡が見受けられます。蓋の裏側の木が外れてます。（画像2枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/revamp365922.html
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住友金属鉱山 銅滴 - 通販 - pinehotel.info
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