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銅滴　含金銀銅製　住友金属鉱山株式会社謹製　重さ約12㎏　M　3863C
商品番号 C91734047146
商品名

銅滴　含金銀銅製　住友金属鉱山株式会社謹製　重さ約12㎏　M　3863C
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 10,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約５１．５cm　幅約１９cm×約２０cm　重さ約１２．２㎏画像4枚目のような箇所があります。箱にテープ跡が見受けられます。蓋の裏側の木が外れてます。（画像2枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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銅滴　含金銀銅製　住友金属鉱山株式会社謹製　重さ約12㎏　M　3863C
銅滴 含金銀銅製 住友金属鉱山株式会社謹製 重さ約8.6k-
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2023年最新】銅滴 住友金属鉱山の人気アイテム - メルカリ
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住友金属鉱山 銅滴 - 通販 - pinehotel.info
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