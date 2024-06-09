レゴ 互換 ピクミン チャッピー 原生生物 未組み立て

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ご覧いただきありがとうございます。ピクミン原生生物チャッピー未組み立てレゴ互換になります。発送品は未組み立てのブロックになります。組み立て完成品のサイズ等は出品写真にてご確認くださいませ。組み立て説明書はPDFデータダウンロードになります。同梱のダウンロード用紙からQRコードを読み取ってください。新品、未組み立てのブロックになりますが、完品をお求めの方のご購入はご遠慮くださいませ。それでは、どうぞ宜しくお願い致します。