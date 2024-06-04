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JCwings 1/200 ANA B737-800 JA86AN 2セット
商品番号 J84544088442
商品名

JCwings 1/200 ANA B737-800 JA86AN 2セット
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 11,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JCwingsの全日空B737-800です。機体番号はJA86ANですが、複数所持していたため、一機は機体番号をデカールで変更しています。アンテナの折れや大きな傷等はなく状態は良好です。外箱の擦れ等はご容赦ください。
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