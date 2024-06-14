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- 送料無料 江戸～明治時代 珍品古銅小香炉 高4ｃｍ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約 4ｃｍ 口径約 6.2cmご覧のように、江戸～明治時代珍品古銅小香炉です。時代が古い、味わいがよい、珍しい物です。経年の汚れ錆なとがありますが、状態はとてもよい、詳しくは写真でご確認ください☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館
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