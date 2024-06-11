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J.S.B. トートバッグ
商品番号 P30493712024
商品名

J.S.B. トートバッグ
ブランド名 ジェーエスビー
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JSBブランドトートバッグサイズたて　約36センチ（持ち手含みません）よこ　約34センチマチ　約12センチ※折り曲げて梱包致します※自宅保管のため細かい箇所が気になる方はご遠慮ください。※ウィルス対策についてプロフご覧ください。※即購入⭕　購入後にメッセージください。JSB3NAOTO小林直己ELLY山下健二郎岩田剛典今市隆二　登坂広臣NAOKIGUNOMIRAISETHEFLAGグッズ種類···エコバッグ/トートバッグ
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