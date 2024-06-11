J.S.B. トートバッグ

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商品詳細
JSBブランドトートバッグサイズたて 約36センチ（持ち手含みません）よこ 約34センチマチ 約12センチ※折り曲げて梱包致します※自宅保管のため細かい箇所が気になる方はご遠慮ください。※ウィルス対策についてプロフご覧ください。※即購入⭕ 購入後にメッセージください。JSB3NAOTO小林直己ELLY山下健二郎岩田剛典今市隆二 登坂広臣NAOKIGUNOMIRAISETHEFLAGグッズ種類···エコバッグ/トートバッグ
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